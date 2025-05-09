У 28-му турі української Прем’єр-ліги луганська Зоря у Києві зустрінеться з донецьким Шахтарем.

П'ЯТНИЦЯ, 9 ТРАВНЯ, 15:30. СТАДІОН ІМ. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ

Підопічні Младена Бартуловича переживають непростий період. Команда не може виграти вже два матчі поспіль — поразка від Інгульця та нічия з ЛНЗ стали черговим підтвердженням весняної нестабільності. Сьоме місце в таблиці — це максимум, на що наразі може розраховувати Зоря, тож у турнірному плані команда вже давно не мотивована. Проте головне питання — не позиція, а майбутнє головного тренера: заключні матчі сезону стануть своєрідним іспитом для Бартуловича.

Позитивною новиною для луганців є відсутність дискваліфікацій: уперше за тривалий час наставник матиме в розпорядженні практично всіх ключових виконавців. Особливо це важливо для оборони, де останнім часом були великі кадрові проблеми. Знову готовий грати Денис Антюх, а у минулому турі вкотре врятував команду ветеран Будківський — на його рахунку вже 8 голів цього сезону. Ще один яскравий гравець Зорі — сербський хавбек Мічин, який показує стабільну результативність.

Що ж до Шахтаря, то клуб вже втратив шанси на чемпіонство, а відставання від другого місця складає шість очок. У такій ситуації навіть перемога у Кубку України не гарантує збереження посади Маріно Пушичу, який, за чутками, вже готується до відставки. В останньому матчі проти Чорноморця "гірники" перемогли впевнено — 3:0, але справжньою окрасою гри став дубль Невертона, який уперше забив у чемпіонаті з грудня. Також відзначився Бондаренко, а у воротах надійно діяв Фесюн.

Нестабільна командна гра — головна проблема Шахтаря в останні місяці. Часто результат досягається завдяки індивідуальним діям — перш за все варто виділити Кевіна, який став справжнім лідером у весняній частині сезону. Тим не менш, у донецької команди немає дискваліфікованих, а з огляду на перенесення матчу через підготовку до фіналу Кубка України, Пушич матиме час належно налаштувати гравців.