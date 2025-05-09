У 28-му турі української Прем’єр-ліги житомирське Полісся прийматиме на власному полі київське Динамо.

П'ЯТНИЦЯ, 9 ТРАВНЯ, 18:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ

Полісся» вступає у вирішальну фазу чемпіонату з великими амбіціями, але не найкращим настроєм. Команда Імада Ашура втратила стабільність у результатах і більше не має очкової переваги над конкурентами в боротьбі за єврокубкову зону. Нічийні матчі з Колосом і Лівим Берегом, а також болюча домашня поразка від Олександрії не лише загострили турнірну боротьбу, а й поставили під сумнів майбутнє головного тренера.

Важливий для клубу момент перетворюється на серйозне випробування. Без дискваліфікованого Майсурадзе, із критикою від тренера за дисципліну, але з вірою в лідерів — Батісту, Назаренка та Гуцуляка — "вовки" готуються дати бій фавориту. Домашня підтримка та статус матчу можуть стати вирішальними факторами для того, щоб житомиряни знову віднайшли свою гру та втримались у гонці за єврокубки.

Динамо прибуває в Житомир у статусі лідера УПЛ, на піку форми та в кроці від чемпіонства. Підопічні Олександра Шовковського демонструють результативну та збалансовану гру: після нічиєї з Шахтарем були розгромлені Оболонь, Кривбас та Інгулець, а в Кубку України кияни без проблем пройшли до фіналу. Особливо вражає Владислав Ванат — найкращий бомбардир чемпіонату, який забиває майже в кожному матчі.

Кияни не програють в УПЛ уже 29 матчів поспіль, пропускаючи вкрай рідко, а лідери клубу визнаються найкращими гравцями місяця. До того ж, нове ім’я в заявці — Анхель Торрес — додає інтриги вболівальникам. Динамо має всі підстави завершити сезон тріумфом і вже в Житомирі може зробити вирішальний крок до чемпіонства. Водночас, будь-яка осічка може дорого коштувати — Олександрія дихає в спину.