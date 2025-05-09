Україна

Підготовка до молодіжного Євро-2025.

Збірна України U-21 перед стартом на Євро-2025 проведе контрольний поєдинок з молодіжною командою Іспанії. Про це повідомляє УАФ.

Матч відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені Санто Домінго Стедіум. Час початку зустрічі стане відомий пізніше.

Зазначимо, що молодіжна збірна Іспанії є віце-чемпіоном Європи серед команд U-21.

Євро-2025 U-21 пройде у Словаччині з 11 по 28 червня. Збірна України потрапила до групи D разом з Данією, Францією та Нідерландами.

Раніше повідомлялося, що збірна України залишилась на 25-му місці в оновленому рейтингу ФІФА.