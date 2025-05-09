Україна

Динамо Київ утратило очки в центральному матчі 28 туру УПЛ проти Полісся

Одразу дві зустрічі з яскравими афішами на початку футбольного вікенда не потішили нас голами.

Полісся — Динамо Київ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Динамо Київ 0:0



Полісся: Волинець — Тейлор (Хадрой, 46), Чоботенко, Сарапій, Назаренко (Гонсалвеш, 69, Йосефі, 88) — Гуцуляк, Андрієвський, Бабенко, Брістрич (Караман, 69) — Крушинський — Батіста.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Д. Попов (Михавко, 75), Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 75), Буяльський (Піхальонок, 75), Кабаєв — Ванат.



Попередження: Хадрой — Ванат, Попов, Дубінчак.