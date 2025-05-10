Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та одеський Чорноморець.

Полтавська Ворскла та одеський Чорноморець зіграють у двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. О. Бутовського в Полтаві.

Юрій Максимов, після нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), залучив до стартового складу Павлюка в центрі оборони, тоді як Салабай зіграє ліворуч у півзахисті.

Олександр Кучер, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:3), використав із перших хвилин Скибу та Раяна в обороні, тоді як Когут гратиме в центрі поля, а Попов долучиться до атаки.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Кане, Скляр, Пердута, Салабай — Ієде, Ндукве.

Запасні: Ющишин, Нестеренко, Авдилі, Островський, Кулач, Малиш, Є. Пасіч.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Жаржу, Ракіцький, Раян — Когут, Сігеєв, Мустафаєв — Хобленко, Попов.