Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та одеський Чорноморець.
Полтавська Ворскла та одеський Чорноморець зіграють у двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. О. Бутовського в Полтаві.
Юрій Максимов, після нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), залучив до стартового складу Павлюка в центрі оборони, тоді як Салабай зіграє ліворуч у півзахисті.
Олександр Кучер, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:3), використав із перших хвилин Скибу та Раяна в обороні, тоді як Когут гратиме в центрі поля, а Попов долучиться до атаки.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Кане, Скляр, Пердута, Салабай — Ієде, Ндукве.
Запасні: Ющишин, Нестеренко, Авдилі, Островський, Кулач, Малиш, Є. Пасіч.
Запасні: Вічний, Аніагбосо, Лацабідзе, Єрмаков, Кратов, Кисіль, Габелок, Шевцов, Райс, Робакідзе, Янаков, Пшеничнюк.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Жаржу, Ракіцький, Раян — Когут, Сігеєв, Мустафаєв — Хобленко, Попов.
Гра Ворскла — Чорноморець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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