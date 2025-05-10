Україна

Чорноморець вигриз вольову перемогу над Ворсклою в битві за виживання

Команда Олександра Кучера ще може врятуватись від прямого вильоту з УПЛ, хоча після першого тайму в Полтаві на це не було й натяку.

Ворскла — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Чорноморець 1:2

Голи: Ндукве, 43 — Хобленко, 77, Жаржу, 82



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Бацула (Є. Пасіч, 62) — Кане, Скляр, Пердута, Салабай (Островський, 71) — Ієде (Малиш, 62), Ндукве.



Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Жаржу, Ракіцький, Раян — Когут (Робакідзе, 80), Сігеєв (Єрмаков, 66), Мустафаєв (Габелок, 80) — Хобленко (Пшеничнюк, 90+2), Попов (Шевцов, 66).



Попередження: Островський, Скляр — Раян, Сігеєв, Хобленко