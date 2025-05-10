Україна
10 травня 2025, 17:26
Оболонь та ЛНЗ на межі зони перехідних матчів голів не забивали
Команда Сергія Шищенка та Романа Григорчука не ризикнули зробити рішучий крок до розірвання свого сусідства в таблиці.
Оболонь — ЛНЗ, фото УПЛ
10 травня 2025, 17:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — ЛНЗ 0:0
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Осман (Суханов, 46) — Вітенчук, Курко (Груша, 60), Черненко (Мединський, 78) — Блізніченко (Теслюк, 60), Устименко (Бичек, 60).
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Топалов (Макуана, 71), Танковський, Кушніренко, Г. Пасіч (Молло, 71) — Яшарі, Тілль (Авагімян, 80).
Попередження: Ільїн — Молло, Драмбаєв