Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та Олександрія.

Львівські Карпати та Олександрія зіграють у двадцять восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над київським Лівим Берегом (3:2), використав із перших хвилин Полегенька та Адамюка в обороні, тоді як Очеретько та Танда гратимуть у центрі поля.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над житомирським Поліссям (2:1), залучив до стартового складу Копину на лівому фланзі оборони.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько, Танда, Чачуа — Костенко, Ігор, Бруніньйо.

Запасні: Кемкін, Домчак, Киричок, Підлепенець, Квасниця, Федор, Клименко, Шах, Краснопір.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Копина — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Козак, Філіппов, Цара.

Запасні: Чобітько, Макаренко, Ковалець, Булеца, Кулаков, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Шостак.



Гра Карпати — Олександрія почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.