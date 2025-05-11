Україна

Карпати вирвали вольову перемогу над Олександрією

Команда Владислава Лупашка зробила вагомий крок у напрямку єврокубків, а от колектив Руслана Ротяня знову не певен щодо "гарантованої" другої сходинки.

Карпати — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Карпати — Олександрія 2:1

Голи: Краснопір, 80 (пен.), Чачуа, 90+5 — Кампуш, 11



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько (Квасниця, 66), Танда, Чачуа (Клименко, 90+7) — Костенко (Шах, 73), Ігор (Краснопір, 66), Бруніньйо (Федор, 73).



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Копина — Мишньов (Ковалець, 74), Калюжний, Шепелєв (Смирний, 65) — Козак (Джевані, 65), Філіппов (Кулаков, 87), Цара (Бєляєв, 65).



Попередження: Бабогло — Шепелєв, Цара, Калюжний, Копина, Шабанов, Смирний, Кравченко, Джеванні, Єрмаков



На 90+1-й хвилині був вилучений Іван Калюжний (Олександрія) (друге попередження).