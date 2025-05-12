Україна

Команда Василія Кобіна разом із тим обігнала колектив Віталія Первака за додатковими показниками та залишила зону вильоту.

Східноукраїнське дербі? Матч Полісся та київського Динамо? Запекла зустріч Карпат та Олександрії? Ці матчі вважались центральними у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги? Та ні, усі чекали понеділка, де організатори змагань навіть виділили окремий ігровий день під протистояння, результат якого дійсно важив чимало. Для всіх команд у небезпечній зоні в підвалинах турнірної таблиці — так точно.

Петровський Інгулець приймав на стадіоні Ніка київський Лівий Берег, і ці дві команди були безпосередніми сусідами в турнірній таблиці до моменту початку туру. Але потім Чорноморець обіграв Ворсклу (2:1), і "козаки" плавно перемістились на останню сходинку турнірної таблиці знову. Однак дистанція до "лелек" була та сама — три залікові бали, тож не важко було здогадатись, яку вагу мав цей матч для обох колективів.

При цьому перший тайм починався так, що Василь Кобін одразу отримав тривожні сигнали — атака в його команди не працювала взагалі. М’ячем суцільно володіли "лелеки", і зрештою навіть змогли розраховувати на пенальті вже на 12 хвилині. Щоправда, недовго. Бо падіння Шастала за допомоги VAR таки було визнано награним у боротьбі проти Свистуна, тож господарі обмежились лише легким переляком.

Таким самим, який супроводжував уже повноцінні гольові моменти Шастала та Синиці за цю першу половину стартового тайму, яку кияни чи не повністю провели біля чужих воріт. Але зрештою Інгулець теж почав активізуватись, і Роман Волохатий своїми фірмовими аутами закидав чужий штрафний настільки, що й у "козаків" цілком реальний момент винику у Дубілея, але Механів урятував від удару фактично в упор.

А коли ми вже подумки готувались до перерви, то Лосенко вирішив на 44 хвилині закласти зміщення з правого флангу, яке завершив дальнім ударом під ліву стійку, чим схопив воротаря зненацька. І відповідно змінив настрій обох команд на другу половину зустрічі, бо тепер Інгулець усе цілком влаштовувало.

Однак відсидітись у обороні в команди Кобіна так і не вийшло, бо фактично з першого свого моменту після перерви, який припав аж на 64 хвилину, гості відігрались. Сіднней наважився на дальній удар із лівого флангу, після скидання грудьми від Шастала, і поцілив точно під праву стійку чужих воріт. Ситуація знову змінилась — такий сценарій уже більше влаштовував команду Первака.

Проте все одно не настільки, щоб Лівий Берег геть припинив спроби атакувати й грав за рахунком. Наприкінці матчу спроба атакувати від киян, яка їм здавалась фінальною, перетворилась на контратаку суперників, яку розпочав Паламарчук вкиданням на Могильного, а той потім знайшов на правому фланзі чужого штрафного Фарасєєнка, якому не склало проблем покласти захисника і пробити точно під дальню стійку. І це дійсно може виявитись гол, який урятує команду Кобіна.

У наступному турі петровський Інгулець гратиме вдома проти донецького Шахтаря, а київський Лівий Берег прийматиме львівський Руху.— Лівий Берег 2:1Лосенко, 44, Фарасєєнко, 90+2 — Сіднней, 64Паламарчук — Свистун (Дихтярук, 52), Дубілей, Малиш, Катрич (Могильний, 85) — Лосенко (Лісняк, 79) — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов (Сад, 85), Фарасєєнко — Кисленко (Гаджук, 79).Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Дедух, Дієго, Банада — Шастал, Сухоручко, Синиця (Галас, 84).Попередження: Дедух, Синиця