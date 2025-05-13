Україна

Одеський клуб отримав дозвіл на часткове відкриття стадіону для вболівальників.

ФК Чорноморець офіційно повідомив, що отримав дозвіл на проведення домашнього матчу 29-го туру УПЛ проти київського Динамо з глядачами. Це перша гра одеситів з уболівальниками на трибунах з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Через діючий воєнний стан одекський клуб зможе відкрити лише два сектори на стадіоні "Чорноморець". Тим не менш, це історичне повернення вболівальників на арену, яке стало можливим завдяки рішенню відповідальних органів.

Клуб уже оголосив про початок продажу квитків на поєдинок, закликавши фанатів не зволікати з покупкою через обмежену кількість місць.

"Ми чекали на цей день більше трьох років! І ось, він настав — на матч з «Динамо» футбольний клуб «Чорноморець» отримав дозвіл на проведення гри з вболівальниками. Враховуючи військовий стан, мова йде про відкриття двох секторів. Але ми вдячні відповідальним структурам і за такий обсяг наданих місць. Це має бути відчутна підтримка в грі з непростим суперником! Квитки вже у продажу! Не зволікайте — кількість місць обмежена!" — сказано в офіційній заяві Чорноморця.

Матч Чорноморець — Динамо Київ відбудеться у неділю, 18 травня, о 15:30 за київським часом.