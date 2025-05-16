Домінація "зелено-білих" продовжується.
Ворскла, vorskla.com.ua
16 травня 2025, 16:59
Полтавська Ворскла вдома впоралася з донецьким Шахтарем (2:0) у рамках останнього, десятого туру чемпіонської групи жіночого чемпіонату України-2024/25.
Таким чином "зелено-білі" фінішували першими в турнірній таблиці, втретє поспіль ставши чемпіонками країни. Протягом 20-ти матчів уже завершеної кампанії вони не зазнали жодної поразки.
У наступному розіграші жіночої Ліги чемпіонів Ворскла стартує з другого (із трьох) кваліфікаційного раунду (шлях чемпіонок).
Нагадаємо, що чоловіча команда полтавського клубу зараз бореться за виживання в УПЛ.