Україна

Домінація "зелено-білих" продовжується.

Полтавська Ворскла вдома впоралася з донецьким Шахтарем (2:0) у рамках останнього, десятого туру чемпіонської групи жіночого чемпіонату України-2024/25.

Таким чином "зелено-білі" фінішували першими в турнірній таблиці, втретє поспіль ставши чемпіонками країни. Протягом 20-ти матчів уже завершеної кампанії вони не зазнали жодної поразки.

У наступному розіграші жіночої Ліги чемпіонів Ворскла стартує з другого (із трьох) кваліфікаційного раунду (шлях чемпіонок).

Нагадаємо, що чоловіча команда полтавського клубу зараз бореться за виживання в УПЛ.