Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 29-го туру чемпіонату України, який відбудеться 17 травня та розпочнеться о 13:00.

Криворізький Кривбас та київська Оболонь, серед іншого, розпочнуть програму двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

КРИВБАС — ЛІВИЙ БЕРЕГ

СУБОТА, 17 ТРАВНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. АРБІТР — ОЛЕЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО (СЛОВ’ЯНСЬК)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Команда Юрія Вернидуба сама винувата, що тиждень тому ускладнила собі життя. Не варто було програвати вдома ковалівському Колосу (0:1), тоді як до цього житомирське Полісся втратило очки в грі проти київського Динамо (0:0), а львівські Карпати обіграли Олександрію (2:1). Наслідки одразу стали помітні в турнірній таблиці — "червоно-білі" тепер відстають від "вовків" на одне очко, а від "левів" на всі три.

У контексті боротьби за четверту "єврокубкову" сходинку це був фактично постріл собі в ногу у виконанні Кривбасу. Бо календар у колективу Вернидуба помітно ускладнений потребою цими вихідними грати проти київської Оболоні, яка досі відчуває на собі дихання зони перехідних матчів, але достатньо "пивоварам" зачепитись бодай за один заліковий бал, і ситуація гарантовано зміниться на краще.

У будь-якому випадку, столичний клуб тільки на це й розраховуватиме в Кривому Розі. Тим паче, якщо брати до уваги останні кілька тижнів у виконанні команди Сергія Шищенка — якісний футбол, який у підсумку призвів до майже остаточного порятунку із зони вильоту. Ще кілька місяців тому прогнози щодо цього були дуже обережними, а тепер — це буденність для "пивоварів".

У них у останньому турі ще буде дербі проти Лівого Берега, під час якого можна буде сказати все, що вдасться, можливо, сказати на Гірнику в прийдешній зустрічі. Але навіщо нервувати та затягувати інтригу до останнього? От у Кривбасу, наприклад, інших опцій немає — завершуватиметься сезон матчем проти Полісся, який може отримати префікс "супер-". А може й не отримати — для цього достатньо, аби криворіжці знову втратили очки. Із Карпатами в них баланс очних зустрічей усе одно -1, тож справи дійсно кепські.

Орієнтовні склади команд

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Ілич, Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук, Курко, Черненко — Блізніченко, Устименко.

Цікаві факти

– Потенційна 100 нічия франшизи Кривбасу в чемпіонаті.

– При цьому команда Вернидуба не гра внічию вдома вже вісім матчів поспіль: порівну перемог та поразок.

– Оболонь теж не грає внічию в гостях останні шість матчів: порівну перемог та поразок, до повторення клубного рекорду одна гра.

– Вернидуб може зазнати 100 поразки в УПЛ у якості тренера, потенційно 30 — у Кривбасі.

– Сергій Шищенко може програти 10 матч на чолі Оболоні в чемпіонаті.

– Команди Шищенка можуть удесяте зіграти внічию в УПЛ.

– Денис Устименко (Оболонь) може забити 10 гол у чемпіонаті.

– Андрій Кліщук (Кривбас) може провести 30 "сухий" матч в УПЛ.

– Тоді як Оболонь може провести свій 20 "сухий" матч у чемпіонаті.

Форма команд

Очні зустрічі