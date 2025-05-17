Україна
17 травня 2025, 15:07
Кривбас перед останнім туром не відпустив Полісся перемогою над Оболонню
А отже матч у Житомирі матиме вирішальний характер у питанні четвертої команди в єврокубках від УПЛ.
Кривбас — Оболонь, фото УПЛ
17 травня 2025, 15:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Оболонь 1:0
Гол: Д. Кузик, 47
Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов (Ікенна, 68), Вакулко — Задерака (Понєдєльнік, 78), Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 68) — Соса.
Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук (Теслюк, 82), Курко (Слободян, 61), Черненко (Груша, 46) — Устименко (Бичек, 46), Тарануха (Блізніченко, 61).
Попередження: Блізніченко