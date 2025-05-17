Україна

Кривбас перед останнім туром не відпустив Полісся перемогою над Оболонню

А отже матч у Житомирі матиме вирішальний характер у питанні четвертої команди в єврокубках від УПЛ.

Кривбас — Оболонь, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Оболонь 1:0

Гол: Д. Кузик, 47



Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов (Ікенна, 68), Вакулко — Задерака (Понєдєльнік, 78), Твердохліб, Микитишин (Ндомбазі, 68) — Соса.



Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук (Теслюк, 82), Курко (Слободян, 61), Черненко (Груша, 46) — Устименко (Бичек, 46), Тарануха (Блізніченко, 61).



Попередження: Блізніченко