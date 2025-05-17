Україна
17 травня 2025, 15:10
Полісся мінімально обіграло Зорю в першому матчі без Ашура
Команда Олександра Максимова випереджає Карпати та Кривбас перед останнім туром УПЛ у гонитві за путівкою до єврокубків.
Зоря — Полісся, фото УПЛ
17 травня 2025, 15:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Полісся 0:1
Гол: Батіста, 33
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух (Горбач, 74) — Мічин (Кораблін, 88), Попара, Дришлюк (Білоцерковець, 66) — Слесар (Тронтель, 74), Будківський, Яцик.
Полісся: Волинець — Майсурадзе (Хадрой, 73), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Караман (Йосефі, 59), Бабенко — Гуцуляк, Батіста (Брістрич, 72), Крушинський.
Попередження: Тронтель — Майсурадзе, Хадрой, Чоботенко, Брістрич