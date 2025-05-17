Україна

Полісся мінімально обіграло Зорю в першому матчі без Ашура

Команда Олександра Максимова випереджає Карпати та Кривбас перед останнім туром УПЛ у гонитві за путівкою до єврокубків.

Зоря — Полісся, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Полісся 0:1

Гол: Батіста, 33



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух (Горбач, 74) — Мічин (Кораблін, 88), Попара, Дришлюк (Білоцерковець, 66) — Слесар (Тронтель, 74), Будківський, Яцик.



Полісся: Волинець — Майсурадзе (Хадрой, 73), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Караман (Йосефі, 59), Бабенко — Гуцуляк, Батіста (Брістрич, 72), Крушинський.



Попередження: Тронтель — Майсурадзе, Хадрой, Чоботенко, Брістрич