Україна

Колос перемогою над Карпатами додав гостринки в боротьбу за єврокубки в УПЛ

Несподівана хиба від команди Владислава Лупашка, яка тиждень тому так само зіпсувала чемпіонські перегони Олександрії.

Колос — Карпати, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Карпати 2:1

Голи: Велетень, 55, Гагнідзе, 89 — Краснічі, 9 (авт.)



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Владою, 46), Ррапай (Оріховський, 85) — Алефіренко (Гусол, 85), Сидоров (Ковталюк, 46), Велетень.



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Адамюк, Танда, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Квасниця, 72) — Костенко (Підлепенець, 46), Краснопір (Ігор, 81), Шах (Федор, 64).



Попередження: Алефіренко, Велетень, Краснічі