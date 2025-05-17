Україна
17 травня 2025, 15:14
Колос перемогою над Карпатами додав гостринки в боротьбу за єврокубки в УПЛ
Несподівана хиба від команди Владислава Лупашка, яка тиждень тому так само зіпсувала чемпіонські перегони Олександрії.
Колос — Карпати, фото УПЛ
17 травня 2025, 15:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Карпати 2:1
Голи: Велетень, 55, Гагнідзе, 89 — Краснічі, 9 (авт.)
Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Владою, 46), Ррапай (Оріховський, 85) — Алефіренко (Гусол, 85), Сидоров (Ковталюк, 46), Велетень.
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Адамюк, Танда, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Квасниця, 72) — Костенко (Підлепенець, 46), Краснопір (Ігор, 81), Шах (Федор, 64).
Попередження: Алефіренко, Велетень, Краснічі