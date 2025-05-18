Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 18 травня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 29 туру української Прем'єр-ліги-2024/25 одеський Чорноморець зустрінеться з київським Динамо.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ДИНАМО КИЇВ

Неділя, 18 травня, 15:30. Чорноморець, Одеса. Головний арбітр — Ігор Пасхал. Пряма трансляція на UPL.TV

Одеський Чорноморець — аутсайдер УПЛ нинішнього сезону і з великою ймовірністю, багаторічна історія виступів "моряків" в еліті українського футболу, добігає кінця, але...

У минулому турі команда Олександра Кучера провела дуже валідольний поєдинок проти проблемної Ворскли і дивом вирвала вольову перемогу наприкінці зустрічі завдяки голам у виконанні Олексія Хобленка та Мозеса Жаржу.

Завдяки цій перемозі "моряки" перервали серію з чотирьох поразок поспіль і залишаються з шансами на порятунок – лише два очки до зони перехідних матчів за два тури до фінішу сезону.

Можна було б сподіватися на осічки конкурентів і взяття максимуму очок, але календар явно говорить протилежне — зустрічі проти лідерів УПЛ — Динамо та Олександрії, яким також потрібні очки, щоб гарантувати свої статуси за підсумками сезону.

Київське Динамо на вершині турнірної таблиці і залишився лише один маленький крок до заповітного чемпіонства, а точніше очко.

Динамо випереджає Олександрію на п'ять очок за дві гри до кінця сезону і навіть якщо буде рівність – команда Олександра Шовковського залишиться на вершині за рахунок особистих зустрічей.

Розраховувати на милість киян складно, адже команда має бути злою та мотивованою — напередодні "біло-сині" упустили шанс оформити дубль, поступившись у серії пенальті донецькому Шахтарю у фіналі Кубка України.

Також чемпіонство можна було оформити минулого туру, але тоді підніжку поставило Полісся (0:0), яке потім несподівано попрощалося з головним тренером Імадом Ашуром.

До того ж Динамо ще не програвало цього сезону в УПЛ і це також говорить на користь підопічних Шовковського. Якщо згадати зустріч першого кола, то Динамо було сильнішим з рахунком 3:1.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чорноморець: Рудько — Ракіцький, Жаржу, Скиба — Раян Карлос, Мустафаєв, Сігеєв, Когут, Бутко — Попов, Хобленко.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 410 домашній матч Чорноморця в УПЛ;

- безпрограшна серія Динамо триває в чемпіонаті 30 матчів: 22 перемоги та вісім нічиїх;

- безнічийна серія Чорноморця в чемпіонаті триває 17 ігор: три перемоги та 14 поразок;

- 60 тренерський матч Олександра Кучера на топ-рівні;

- 100 матч в складі Динамо на топ-рівні може провести Владислав Кабаєв;

- 35 гол в УПЛ може забити Олександр Караваєв, 25 — Микола Шапаренко, 15 — Назар Волошин (усі — Динамо), 10 — Деніс Янаков (Чорноморець).

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