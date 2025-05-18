Україна
18 травня 2025, 17:29
Динамо Київ та Чорноморець поділили очки
Для одеситів це був фатальний удар у боротьбі за виживання.
Чорноморець — Динамо Київ, фото УПЛ
18 травня 2025, 17:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Динамо Київ 1:1
Голи: Хобленко, 68 — Ярмоленко, 54 (пен.)
Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Білошевський, Ракіцький, Єрмаков — Когут (Габелок, 64), Сігеєв, Мустафаєв (Робакідзе, 64) — Хобленко, К. Попов (Янаков, 57).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 66) — Ярмоленко (Волошин, 66), Буяльський (Піхальонок, 81), Кабаєв — Ванат.
Попередження: Хобленко — Михайленко, Шапаренко