Україна

Сама ж команда Маріно Пушича вже точно фінішує третьою.

Донецький Шахтар видав провальний виступ у поточному розіграші української Прем’єр-ліги й перед початком передостаннього туру був на межі від того, щоб остаточно залишитись на вкрай низький, як для себе в сучасній історії, третій сходинці турнірної таблиці. Навіть перемога над одвічним супротивником у особі київського Динамо посеред тижня в Кубку України не надто згладжувала цю невдачу команди Маріно Пушича.

Проте слабкі надії в "гірників" на другий рядок усе ще залишались, але для цього їм треба було, зокрема, обіграти й петровський Інгулець, який приймав їх на черговому "домашньому" стадіоні — Україна у Львові. І все це на тлі нагальної потреби команди Василя Кобіна здобувати очки для продовження боротьби за виживання, а також закономірної втоми ключових виконавців донеччан. Через що в складі гостей і відбулась серйозна ротація.

Інгулець наче й намагався скористатись цим фактором на початку гри, але першими забили все ж таки гості. Швидкий гол головою Бондаренка з подачі Азарові з лівого флангу на дальню стійку задав потрібну тональність активному футболу в першому таймі, і оскільки номінальні господарі мали відіграватись, то цим вони одразу й зайнялись. Захист Шахтаря при цьому дозволяв суперникам аж надто багато на власній половині, тож доволі швидко Інгулець відігрався зусиллями Волохатого, який із рикошетом від Бондаря пробив із правого флангу штрафного в ближній кут.

Далі гра продовжилась на зустрічних темпах, і якби в Шахтаря була гостра потреба виривати перемогу, то цієї б вольності в реалізації моментів ми б точно не побачили від команди Пушича. Бо аж надто легко Невертон та Аліссон віддавали м’ячі суперникам у боротьбі в чужому штрафному, а от Вінісіус навпаки завівся, і наприкінці тайму Пушичу довелось знімати його з гри після непотрібного попередження.

Але в другому таймі долю цього матчу було вирішено "гірниками" остаточно. Причому саме тоді, коли в рамці воріт "козаків" почав грати їхній основний голкіпер Паламарчук. Жилкін натомість може лише "подякувати" Жовтенку за те, що одразу поперерві штовхнув у свого партнера Судакова, а той випадково в падінні ногою розбив ніс воротарю Інгульця. Грати з підозрою на струс мозку, очевидно, ніхто далі не дозволив.

А Паламарчук натомість отримав три голи у власні ворота, два з яких прийшли від Судакова. Перший — узагалі в якомусь комічному стилі під час дриблінгу в центрі штрафного, а другий трохи простіше — на добиванні. Але ще простішим був другий гол для Бондаренка вже на початку компенсованого часу, коли захист петровського клубу кинув грати остаточно, бо бачив результат паралельних матчів та міг співставити зі своїм. А Артем тим часом також оформив дубль із прострілу Кевіна з лівого краю чужих володінь. Тож 10 голів пропустила команда Кобіна від "гірників" у цьому сезоні — це дуже багато.

У заключному турі петровський Інгулець прийматиме полтавську Ворсклу, тоді як донецький Шахтар зіграє в гостях у львівського Руху.Інгулець —1:4Волохатий, 17 — А. Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 70Жилкін (Паламарчук, 54) — Дубілей, Жовтенко, Малиш, Катрич — Лосенко (Скороход, 82) — Фарасєєнко, Волохатий (Н. Попов, 87), П’ятов (Гаджук, 71), Могильний (Лісняк, 72) — Пушкарьов (Меленчук, 82).Твардовський — Вінісіус (Назарина, 43), Бондар (Арройо, 69), Фарина, Азарові — А. Бондаренко, Криськів, Судаков (Цуканов, 77) — Аліссон (Швед, 82), Еліас (Траоре, 69), Невертон (Кевін, 69).Попередження: Вінісіус