Україна

Функціонер дав свій коментар із приводу ситуації у черкаському клубі.

Виконувач обов'язків генерального директора ЛНЗ Василь Каюк підбив підсумки сезону-2024/25, передає офіційний сайт черкаського клубу.

У 29-му турі поточної кампанії УПЛ "бузкові" вдома зіграли внічию з Ворсклою (0:0). Таким чином підопічні Романа Григорчука гарантували собі місце в чемпіонаті України на наступний сезон.

"Дивіться, зараз така ситуація, що говорити лише про сьогоднішній матч не має сенсу. Цей матч — це підсумок усього нашого сезону. Так, як ми виглядали сьогодні на полі, так ми виглядали протягом усього чемпіонату.

Від себе особисто хочу вибачитися перед кожним уболівальником, перед кожним фаном нашого клубу. Ми мусили пройти цей сезон і витримати його. Ми виконали поставлене завдання. Тепер будемо готуватися до наступного сезону, проведемо період перезавантаження в клубі. Адже було зроблено дуже багато помилок упродовж року, і ми будемо намагатися їх більше не повторювати.

Ще раз хочу вибачитися — і перед керівництвом клубу та фанатами — за всю цю ситуацію. Це дуже неприємно, коли ми вже не першу гру не можемо перемогти. Ми очікуємо більшого, наше керівництво очікує більшого. Наша головна мета — забути цей сезон і почати все з чистого аркуша.

Які саме помилки були допущені протягом цього сезону? Зараз буде проведено аудит, зробимо детальний аналіз сезону і визначимо, де саме були допущені помилки. На жаль, деякі футболісти знизили вимоги до себе, деякі вважали, що вони важливіші за клуб. Футбол за це покарав — і досить жорстко. Тому кожен із нас має зробити серйозні висновки перед стартом нового сезону.

Серйозне оновлення складу влітку? Ми вважаємо, що в нас хороші футболісти. Я не думаю, що клубу потрібна якась глобальна "чистка" чи кардинальні зміни. Потрібна насамперед зміна ставлення — кожного до клубу, до справи, якою ми займаємося і до тих завдань, які ми маємо виконувати", — зазначив Каюк.

Черкаський клуб іде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 30 очок. Наступної неділі, 25 травня, він гостюватиме у Вереса.