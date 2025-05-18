Україна

В єдиному матчі неділі голів не було.

У 29-му турі УПЛ ЛНЗ та Ворскла зустрічались на стадіоні Черкаси-Арена.

Гра пройшла за мінімальної переваги Ворскли, але голів глядачі так і не побачили — 0:0.

За тур до фінішу чемпіонату ЛНЗ на 11-му місці, Ворскла — 13-та — в зоні перехідних матчів.

ЛНЗ — Ворскла 0:0

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко (Каплієнко, 65), Драмбаєв — Топалов (Момо, 46), Танковський (Мерлін Молло Бессала, 46), Кушніренко, Пасіч (Суареш, 46) — Тілль, Яшарі

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Пердута, Скляр — Кане, Кулач (Ономіго Ієде, 50), Салабай (Малиш, 73) — Ндукве (Нестеренко, 73)

Попередження: Танковський, Момо — Ндукв