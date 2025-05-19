Україна

Ветеран розчарований результатом одеситів.

Центральний захисник одеського Чорноморця Ярослав Ракіцький висловився після вильоту "моряків" з УПЛ.

"Одеса! Цього разу не вийшло. Ми боролися. До останньої секунди. До останнього матчу. Ми залишили на полі все. Це була битва за місто. За історію. За вас. За Одесу.

Дякую тобі, Одесо. Дякую кожному, хто був з нами — на стадіоні, біля екранів, у серці. Радію, що вболівальники повернулися на трибуни! Дякую фанам. Ви — легенди. Ви з нами. І ми це відчуваємо!

Олександре Миколайовичу, вам окрема дяка та пошана за ваш вклад і довіру!

Дякую, команда. Дуже крутий колектив, радий грати з вами пліч-о-пліч! З надією на краще", — написав Ракіцький в Instagram.

Цього сезону Ярослав Ракіцький відіграв за Чорноморець вісім матчів та віддав одну результативну передачу. Його контракт з одеситами розрахований до 30 червня 2025 року.