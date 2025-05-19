Максималіст Ротань.
Руслан Ротань, getty images
19 травня 2025, 18:50
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань висловився після завоювання історичного "срібла" української Прем'єр ліги. Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Дуже радий за хлопців, за той результат, який вони здобули для Олександрії. Я їм це сказав відкрито: вони зробили дуже велику роботу, це дійсно була команда. Але я їм побажав, я їм це сказав чесно – що вони можуть більше.
Для цього далі потрібне бажання, потрібно ще більше працювати. Ми тільки побачили, скажемо так, маленький ліхтарик. І туди треба ще дуже довго йти, віддати дуже багато сил. А них потенціал є. Вітаю Олександрію з цим історичним досягненням. Але є куди рости”, – заявив Ротань.
Олександрія за тур до фінішу УПЛ гарантувала собі друге місце в турнірній таблиці вперше в історії клубу.