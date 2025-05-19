Україна

Максималіст Ротань.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань висловився після завоювання історичного "срібла" української Прем'єр ліги. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Дуже радий за хлопців, за той результат, який вони здобули для Олександрії. Я їм це сказав відкрито: вони зробили дуже велику роботу, це дійсно була команда. Але я їм побажав, я їм це сказав чесно – що вони можуть більше.

Для цього далі потрібне бажання, потрібно ще більше працювати. Ми тільки побачили, скажемо так, маленький ліхтарик. І туди треба ще дуже довго йти, віддати дуже багато сил. А них потенціал є. Вітаю Олександрію з цим історичним досягненням. Але є куди рости”, – заявив Ротань.

Олександрія за тур до фінішу УПЛ гарантувала собі друге місце в турнірній таблиці вперше в історії клубу.