Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 23 травня, розпочавшись о 15:30.

В рамках останнього, 30 туру української Прем'єр-ліги, Інгулець прийме полтавську Ворсклу в одному з матчів за виживання в еліті чемпіонату України.

ІНГУЛЕЦЬ — ВОРСКЛА

П'ятниця, 23 травня, 15:30. КСК Ніка, Олександрія. Головний арбітр — Олександр Шандор. Пряма трансляція на UPL.TV

Для Інгульця останні матчі у сезоні УПЛ схожі на справжні американські гірки, а ціна подорожі — збереження прописки в еліті. За підсумками останнього туру команда з Петрового може опинитися як у зоні перехідних матчів, так і у зоні прямого вильоту з УПЛ.

У минулому турі команда Василя Кобіна провела непоганий матч проти Шахтаря, пішовши на перерву за рівного рахунку на табло, але в другому помітно підсіла, що дозволило "гірникам" здобути розгромну перемогу (4:1). Перед цим петрівці обіграли Лівий Берег (2:1), вирвавши перемогу на останніх хвилинах, і це сталося після розгрому від Динамо (0:4).

У цьому протистоянні Інугульцю не потрібно розраховувати і боятися результатів суперників за турнірною таблицею – у разі перемоги вони автоматично потраплять у зону перехідних матчів, де ще буде шанс на збереження місця в УПЛ.

Проблеми полтавської Ворскли продовжують посилюватися з кожним днем ​​і початку білої смуги поки не видно. Втім, у них більше шансів на зону перехідних матчів — більше вже не світить. Так, до 12 місця, де знаходиться Оболонь, лише три очки, але за додатковими показниками, полтавці поступаються як "пивоварам", так і Лівому Берегу позаду. Таким чином, головне завдання Ворскли — не програти та уникнути прямого вильоту з УПЛ.

В останніх турах команда Юрія Максимова не балує добрими результатами — після перемоги над Вересом (3:0) наприкінці квітня Ворскла провела три матчі, два з яких завершилися внічию (0:0) з Колосом та ЛНЗ, а в третьому була поразка від аутсайдера УПЛ — Чорноморця (1:2).

Всьому виною — фінансові проблеми клубу. За інформацією ЗМІ, клуб має великі проблеми з виплатою зарплат гравцям та персоналу, що підтверджує той факт, що нещодавно команда отримала вже другий бан від ФІФА за невиконання фінансових зобов'язань.

Що буде далі з клубом – невідомо. Майбутнє Максимова на посаді головного тренера полтавців – туманне, про що він сам говорить після кожної гри. З такими проблемами розраховувати на якийсь результат наївно, але надія на диво є завжди — вона жива, хоча б у вболівальників...

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інгулець: Паламарчук — Катрич, Малиш, Дубілей, Свистун — Лосенко — Фарасєєнко, П'ятов, Волохатий, Пушкарьов — Кисленко.

Ворскла: Ісенко — Бацула, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Скляр, Пердута — Салабай, Кулач, Кане — Ндукве.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Ворскла проведе 840 матч в УПЛ;

- 50 домашній матч Інгульця в чемпіонаті;

- безнічийна домашня серія Інгульця триває п'ять ігор: дві перемоги та три поразки;

- суха гостьова серія Ворскли в чемпіонаті триває 295 хвилин;

- Ворскла при Юрію Максимову проведе 80 матч в УПЛ і може здобути 30 перемогу, в тому числі десяту гостьову;

- різні клуби Максимова можуть 30 раз зіграти внічию в чемпіонаті;

- Василь Кобін може здобути десяту тренерську перемогу в УПЛ;

- 300 матч в УПЛ може провести Ігор Пердута (Ворскла);

- гравці Ворскли з 8 листопада в гостях більше одного гола за матч в чемпіонаті не забивають.

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