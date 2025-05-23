Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та полтавська Ворскла.

Петровський Інгулець та полтавська Ворскла зіграють у останньому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Ніка в Олександрії.

Василь Кобін, після поразки від донецького Шахтаря (1:4), використав із перших хвилин Паламарчука в рамці воріт, тоді як Дихтярук гратиме в трійці центральних захисників, а Гаджук розташується в центрі поля.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу Челядіна в опорній зоні.

Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей, Дихтярук, Малиш, Фарасєєнко — П’ятов, Лосенко, Гаджук, Могильний — Волохатий.

Запасні: Сметанка, Свистун, Бенедюк, Лісняк, Н. Попов, Меленчук, Кисленко, Сад, Скороход, Жовтенко, Катрич, Дзень.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач, Салабай — Ндукве.