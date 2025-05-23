Україна
23 травня 2025, 17:48
Інгулець зіграв унічию проти Ворскли та вилетів з УПЛ
Команду Юрія Максимова натомість очікують перехідні матчі.
Інгулець — Ворскла, фото УПЛ
23 травня 2025, 17:48
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Ворскла 1:1
Голи: С-Н. Малиш, 72 — Кулач, 34
Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей (Кисленко, 63), Дихтярук, С-Н. Малиш, Фарасєєнко — П’ятов (Свистун, 63), Лосенко (Лісняк, 83), Гаджук (Катрич, 46), Могильний (Сад, 46) — Волохатий.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач (Н. Кулач, 61), Салабай (Нестеренко, 53) — Ндукве (Пасіч, 74).
Попередження: Гаджук, Фарасєєнко, Лосенко