Україна

Команда Сергія Шищенка таки досягла свого завдяки рішучому ривку наприкінці сезону.

Заключний тур української Прем’єр-ліги в поточному сезоні стартував посеред дня в п’ятницю. І одразу ж із матчів, результати яких уболівальники прагнули дізнатись чи не найбільше цими вихідними. Бо всі вже знали, що одеський Чорноморець точно вилетів до Першої ліги, а от хто складе йому незавидну компанію, або ж опиниться перед потребою зіграти ще й перехідні матчі незабаром — на ці питання відповідей ми не мали.

Проте за підсумком, зокрема, матчу в столиці поміж двома місцевими командами — Оболонню та Лівим Берегом, ситуація точно мала стати очевидною. Для обох команд перемога в цій зустрічі була головною метою. І "лелеки" при цьому були єдиними в "червоній" зоні, кому потенційний успіх міг принести порятунок у цьому турі. Тим часом "пивоварів" теоретично могла влаштувати й нічия, проте Сергій Шищенко явно не прагнув завершити цілком непоганий відтинок сезону настільки скромним результатом.

Повітряна тривога поширилась по всім теренам нашої країни ще на початку цього матчу, тому 20 хвилин ми провели в холостому режимі, а коли повернулись на поле команди, то їм знадобилась десь половина цього часу для проведення розминки. Це розірвало простір та час і, власне, сенс від паралельного проведення обох зустрічей, але що вже поробиш — команди самі цього захотіли.

Ще б було, насправді, заради чого тримати цю інтригу в першому таймі. Матч не вдавалось забрати під свій контроль жодній із команд. На відміну від м’яча — ним повсякчас володіла команда Шищенка, але її дії у заключній третині атак викликали подекуди відверте нерозуміння. Скільки там точних подач за тайм відбулось? Одна з десяти? Цифри на табло статистики при цьому переконували в перевазі Оболоні за грою. Але…

Але у Лівого Берега був усього один удар. Він же — єдиний у площину на обидві команди. Він же — єдиний гольовий момент для обох колективів до перерви. І ще й який! На ударі Синиці на завершення подачі з правого флангу від Когута на останніх секундах компенсованого часу ми могли отримати геть інший сценарій усього протистояння, але Олег зблизька влучив у Марченка. І команди знову пішли в підтрибунне приміщення Оболонь-Арени.

Натомість одразу після перерви вже Оболонь скористалась власною нагодою. Стінка Груші та Бичека на лівому фланзі штрафного завершилась ударом у дальній кут низом, який просто не побачив своєчасно Механів. Далі "лелекам" треба було вже йти вперед без будь-яких аргументів проти цього, які були в "пивоварів", однак команда Первака обмежилась мінімумом гольових нагод.

Власне, вони всі були зосереджені посеред другого тайму, коли пара стандартів на чужій половині завершувалась ударами головою від Самара, але той у площину не влучав. На цьому намагання гостей вирвати залікові бали в цій грі завершились, бо й результат паралельної гри вказував на те, що навіть нічия Лівому Берегу не надто б і зарадила. І точно не зарадить "лелекам" тепер ще й вилучення для Якиміва, яке той отримав наприкінці гри за необачну дію проти Устименка в боротьбі в центрі поля.

У підсумку київська Оболонь із 32 здобутими заліковими балами фінішувала на одинадцятій сходинці та залишилась в УПЛ, тоді як київський Лівий Берег набрав 26 очок, посів чотирнадцяте місце, тому гратиме в перехідних матчах.— Лівий Берег 1:0Груша, 48Марченко — Грисьо (Суханов, 73), Карась, Приймак (Ломницький, 84), Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко (Слободян, 73), Груша — Теслюк (Устименко, 59), Бичек (Тарануха, 59).Механів — Соколов (Войцеховський, 89), Якимів, Самар, Сіднней — Семенов, Дедух, Косовський (Різник, 77) — Синиця (Шастал, 54), Сухоручко (Кобзар, 54), М. Когут (Дієго, 54).Попередження: Грисьо — Якимів