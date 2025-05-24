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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та донецький Шахтар.

Львівський Рух та донецький Шахтар зіграють у тридцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після поразки від київського Лівого Берега (0:1), використав із перших хвилин Ляха на лівому фланзі оборони, тоді як Рябов гратиме в центрі поля.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (4:1), залучив до стартового складу Фесюна в рамці воріт, тоді як Назарина та Педріньйо Азеведо, а Марлон повернеться до центру поля. Педріньйо да Сілва, Егіналду та Кевін гратимуть у атаці.

Рух: Герета — Кітела, Дідик, Горін, Лях — Пастух, Підгурський, Рябов — Карабін, Фаал, Руніч.

Запасні: Ледвій, Холод, Товарницький, Ременяк, Роман, Притула, Денисов.



Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Фарина, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Криськів — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Запасні: Твардовський, Арройо, Швед, Еліас, Глущенко, Цуканов, Конопля, Аліссон, Невертон, Огарков.



Гра Рух — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.