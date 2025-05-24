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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та ковалівський Колос.

Динамо Київ та ковалівський Колос зіграють у останньому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), використав із перших хвилин Моргуна в рамці воріт, тоді як Караваєв, Біловар та Дячук зіграють у обороні, Піхальонок, Бражко та Рубчинський гратимуть у центрі поля, а Волошин та Брагару розташуються на флангах атаки.

Руслан Костишин, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (2:1), залучив до стартового складу Гороха в рамці воріт, тоді як Владою гратиме праворуч у захисті, Демченко розташується в центрі поля, а Гусол та Ковталюк гратимуть у атаці.

Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Рубчинський — Волошин, Ванат, Брагару.

Запасні: Нещерет, Д. Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Торрес, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Герреро, Дубінчак, Михайленко.



Колос: Горох — Владою, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Демченко, Ррапай — Гусол, Ковталюк, Велетень.

Запасні: Пахолюк, Мисак, Поправка, Сухар, Шершень, Теллес, Оріховський, Безручук, Криворучко, Кузик, Сидоров.



Гра Динамо Київ — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.