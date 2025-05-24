Україна

Команди зіграли з аналогічним до першого кола результатом.

Ще однією парою в суботній частині останнього туру поточного сезону української Прем’єр-ліги, у якій команди були позбавлені будь-якої турнірної мотивації, були львівський Рух та донецький Шахтар. Господарі Арени Львів могли хіба що фінішувати не сьомими, а трохи нижче, проте все одно не мали жодних шансів на потрапляння до зони перехідних матчів та просування до єврокубків, а отже боролись суто за престиж.

Як і "гірники", власне кажучи, бо для них уже був підготовлений, за великим рахунком, непотрібний для них особисто комплект "бронзових" медалей, тож головною повісткою дня для команди Маріно Пушича було власне прощання з головним тренером. Заміна прибуде вже незабаром, у цьому вже немає жодних сумнівів, а ми тим часом дивились на останній акорд боснійця в нашому футболі й те, як його підопічні намагались його не змазати.

Мотивацію для обох команд довелось шукати вже в першому таймі. Рух намагався більше заважати грати суперникам, аніж створював щось цікаве з власного боку. А на одних закиданнях до офсайду на Фаала далеко не зайдеш. Хоча на рахунку господарів ще був удар Карабіна з правого флангу штрафного в дальній кут, який зумів на кутовий перевести Марлон. У Шахтаря ж, наприклад, настільки гострих епізодів не було, а все завершувалось заблокованими в останній момент пострілами.

На відміну від першої половини зустрічі, другий тайм ми дійсно можемо називати жвавим. Бо не встиг м’яч повернутись до гри, як донеччани заробили кутовий на лівому фланзі, розіграш якого завершився подачею Кевіна, із якою не впорався на ближній стійці Герета, після чого Бондаренку залишалось лише покотити м’яч на порожні ворота для Егіналду. Спочатку всі активно вітали бразильця, а потім перемкнули увагу й на треба. Усе стало зрозуміло без слів.

Проте Руху було не до цих сентиментів — треба було відіграватись. До справив долучили стандарти господарі, і як Шахтар із трьох попереджень у вигляді ударів головою від Рябова та Горіна не зрозумів загрози власним воротам, то Фаал зрештою на 58 хвилині замкнув на самоті ближню стійку під час кутового з правого флангу, і рахунок знову став рівним.

Далі команди повернулись до гри через фланги, але чим далі заходила ця зустріч, тим більше складалось враження, що наближення відпусток чинить тиск на футболістів. І навіть на арбітра Копієвського, який подекуди пускав поза очі грубі фоли з обох сторін, аби тільки ніхто зайвий раз не заводився, і гру вдалось спокійно завершити якомога швидше. І про які перемоги на такому "валізному" настрої має йтись?

У підсумку донецький Шахтар із 62 здобутими заліковими балами фінішував на третій сходинці та гратиме в кваліфікації Ліги Європи УЄФА через перемогу в Кубку України, тоді як львівський Рух набрав 38 очок та наразі посідає сьоме місце.Рух — Шахтар 1:1Фаал, 58 — Егіналду, 46Герета — Кітела (Роман, 67), Дідик, Горін (Холод, 72), Лях — Пастух, Підгурський, Рябов (Притула, 72) — Карабін, Фаал, Руніч.Фесюн — Вінісіус, Назарина, Фарина, Педріньйо Азеведо (Огарков, 74) — А. Бондаренко, Марлон (Цуканов, 60), Криськів — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 60), Егіналду (Еліас, 77), Кевін (Невертон, 74).Попередження: Дідик, Рябов, Горін, Кітела — Педріньйо Азеведо