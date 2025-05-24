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Динамо Київ — Колос 1:1
Голи: Піхальонок, 31 — Сидоров, 47

Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок (Шапаренко, 68), Бражко, Рубчинський (Буяльський, 75) — Волошин (Ярмоленко, 76), Ванат, Брагару (Кабаєв, 68).

Колос: Горох — Владою (Поправка, 74), Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Безручук, 88), Демченко (Теллес, 46), Ррапай (Оріховський, 83) — Гусол (Кузик, 83), Ковталюк (Сидоров, 46), Велетень.

Попередження: Піхальонок, Ванат — Оріховський