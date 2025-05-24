Україна
24 травня 2025, 20:02
Динамо Київ підсумувало чемпіонський сезон нічиєю проти Колоса
Команду Олександра Шовковського в цьому розіграші УПЛ так ніхто й не переміг.
Динамо Київ — Колос, фото УПЛ
24 травня 2025, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Колос 1:1
Голи: Піхальонок, 31 — Сидоров, 47
Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок (Шапаренко, 68), Бражко, Рубчинський (Буяльський, 75) — Волошин (Ярмоленко, 76), Ванат, Брагару (Кабаєв, 68).
Колос: Горох — Владою (Поправка, 74), Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Безручук, 88), Демченко (Теллес, 46), Ррапай (Оріховський, 83) — Гусол (Кузик, 83), Ковталюк (Сидоров, 46), Велетень.
Попередження: Піхальонок, Ванат — Оріховський