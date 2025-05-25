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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та черкаський ЛНЗ.

Рівненський Верес та черкаський ЛНЗ зіграють у тридцятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після поразки від Олександрії (1:3), використав із перших хвилин Чечера в центрі оборони, тоді як Дахновський та Степанюк зіграють у нападі.

Роман Григорчук, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (0:0), залучив до стартового складу Самойленка в рамці воріт, тоді як Каплієнко гратиме ліворуч у захисті, а Наумець, Нонікашвілі та Беннетт розташуються в атаці, де зіграють Молло та Авагімян.

Верес: Кожухар — Куція, Чечер, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Шарай — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Стефанюк, Кулик, Когут, Протасевич, Балаба, Сміян, Петров, Данніков, Лепський, Годя.



ЛНЗ: Самойленко — Путря, Муравський, Драмбаєв, Каплієнко — Наумець, Кушніренко, Нонікашвілі, Беннетт — Молло, Авагімян.

Запасні: Кучеренко, Пеньков, Танковський, Топалов, Г. Пасіч, Тілль, Яшарі, Ейнел, Макуана, Ассінор, Благодарний, Момо.



Гра Верес — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.