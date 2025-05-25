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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та криворізький Кривбас.

Житомирське Полісся та криворізький Кривбас зіграють у тридцятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Олександр Максимов, після перемоги над перемоги над луганською Зорею (1:0), залучив до стартового складу Йосефі під нападником.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над київською Оболонню (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Йосефі, Крушинський — Батіста.

Запасні: Кудрик, Караман, Лєднєв, Бітон, Микитюк, Мельниченко, Гонсалвеш, Таллес, Віале, Корнійчук, Хадрой, Матич.



Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов, Вакулко — Задерака, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Плічко, Понєдєльнік, Ікенна, Ілич, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.



Гра Полісся — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.