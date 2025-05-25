Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та луганська Зоря.

Львівські Карпати та луганська Зоря зіграють у тридцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, на тлі поразки від ковалівського Колоса (1:2), використав із перших хвилин Бабогла в центрі оборони, тоді як Очеретька на правому фланзі атаки.

Младен Бартулович, після поразки від житомирського Полісся (0:1), залучив до стартового складу Білоцерковця праворуч в атаці.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кінарейкін, Домчак, Киричок, Підлепенець, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан, Танда, Шах, Педросо.



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк, Попара, Мічин — Білоцерковець, Будківський, Слесар.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Тронтель, Кирюханцев, Маткевич, Кораблін.



Гра Карпати — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.