Україна

Верес рятівним голом у компенсований час продовжив нічийний серіал ЛНЗ

Команда Олега Шандрука примудрилась хоча б не програти п'ятий матч поспіль, тоді як колектив Романа Григорчука так і не виліз із серії у тепер уже дев'ять поспіль ігор без перемог.

Верес — ЛНЗ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — ЛНЗ 1:1

Голи: Сміян, 90+4 — Макуана, 73



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 74), Чечер, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Кучеров (Годя, 83) — Дахновський (Сміян, 74), Шарай (Лепський, 83) — Степанюк, Гайдучик.



ЛНЗ: Самойленко — Путря (Танковський, 46), Муравський, Драмбаєв, Каплієнко — Наумець (Пасіч, 54), Кушніренко, Нонікашвілі, Беннетт (Благодарний, 81) — Молло (Макуана, 46), Авагімян (Яшарі, 90+2).



Попередження: Вовченко, Куція, Кльоц, Дахновський — Молло, Муравський, Танковський