Визначились представники України в єврокубках.
Гравці Динамо, ФК Динамо
25 травня 2025, 22:35
Київське Динамо, яке стало чемпіоном Української Прем’єр-ліги, представлятиме країну в Лізі чемпіонів.
"Біло-сині" розпочнуть свій шлях із другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а перший матч команда зіграє 22 або 23 липня.
Ліга чемпіонів: Динамо Київ.
Донецький Шахтар, здобувши Кубок України, кваліфікувався до Ліги Європи. Гірники стартуватимуть із першого кваліфікаційного раунду. Суперник визначиться за результатами жеребкування 17 червня. Перший поєдинок команда проведе 10 липня.
Ліга Європи: Шахтар Донецьк.
Олександрія та Полісся отримали право виступити у кваліфікації Ліги конференцій. Жеребкування кваліфікаційного раунду заплановане на 18 червня, а перші матчі українські клуби зіграють 24 липня.
Ліга конференцій: Олександрія, Полісся.
Раніше визначилися всі учасники єврокубків від Англії.