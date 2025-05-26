Україна

Тренер Зорі висловився щодо звитяги над Карпатами.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував здобуття своїм колективом трьох очок в останньому, 30-му турі УПЛ-2024/25.

Карпати — Зоря 1:3 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Спеціаліст поділився, що допомогло завдати поразки вчорашньому супернику, а також оцінив атмосферу на стадіоні Україна.

"Насамперед вітаю свою команду з перемогою заслуженою. По-друге, вітаю з завершенням сезону на позитивній ноті. Трошки шкода, що ми раніше загубили очки і не боролися до кінця за єврокубкові місця. Але є, як є. Сьогодні була дуже гарна гра та атмосфера, ми на таку очікували. Перший тайм був нервовим, дуже багато емоцій. Після перерви поговорили з хлопцями, провели корекцію, розуміли, що Карпатам треба вигравати. І вони будуть розкриватись, а ми цим скористались. Ми могли довести рахунок до розгромного.

Я по матчу хлопцям сказав, що хотів бути на їхньому місці. Тому що знав, яка тут буде атмосфера і налаштовував їх на дуже гарний поєдинок. Треба на позитивній ноті завершувати сезон проти гарного суперника. Потрібно було показати, що ми не гірші, ніж ці команди, які трошки вище нас.

Можна сказати, що я отримав кайф. Колись я грав за такої атмосфери, коли грав за Карпати. Пам'ятаю це. Відчув цю атмосферу", — цитує Бартуловича офіційний сайт львівських Карпат.

Зоря фінішувала сьомою в турнірній таблиці чемпіонату України-2024/25, набравши 40 залікових балів.