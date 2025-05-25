Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 25 травня 2025 року.

Луганська Зоря у матчі останнього 30 туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграла львівські Карпати (3:1).

Команда Младена Бартуловича пропустила першою після голу у виконанні Владислава Бабогло. За вісім хвилин Джордан зрівняв цифри на табло.

На 57 хвилині Петар Мічин вивів луганську команду вперед, а потім на 73 хвилині Артем Слесар збільшив перевагу луганців.

За підсумками сезону Зоря набрала 40 очок і посіла сьоме місце в УПЛ, а Карпати своїми руками втратили єврокубкове місце, яке дісталося Поліссю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Зоря у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Карпати — Зоря 1:3

Голи: Бабогло, 17 — Джордан, 25, Мічин, 57, Слесар, 73.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк (Педрозу, 75), Мірошніченко — Чачуа, Альварес (Танда, 75), Бруніньйо (Ігор, 62) — Очеретько (Федор, 68), Краснопір, Костенко (Квасниця, 62).

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк, Попара, Мічин (Кораблін, 88) — Білоцерковець (Кирюханцев, 81), Будківський, Слесар (Тронтель, 79).

Попередження: Дришлюк, Мірошніченко — Дришлюк, Будківський.