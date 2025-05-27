Україна

38-річний турецький спеціаліст готуватиме команду до наступного сезону.

Арда Туран став новим головним тренером Шахтаря.

Угоду з фахівцем розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу.

Як футболіст є вихованцем стамбульського Галатасарая. Грав на позиції півзахисника. Виступав за Галатасарай (2005–2011, 2020–2022), Манісаспор (2006, оренда), іспанські Атлетіко (Мадрид, 2011–2015) та Барселону (2015–2020), Істанбул Башакшехір (2018–2020, оренда). Чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Туреччині (2008, 2009, 2014, 2015). Чемпіон Туреччини (2008), володар Кубка Туреччини (2005) та Суперкубка Туреччини (2008), чемпіон Іспанії (2014, 2016), володар Кубка Іспанії (2013, 2016, 2017) та Суперкубка Іспанії (2014, 2016), переможець Ліги Європи УЄФА (2012) та Суперкубка УЄФА (2012).



За національну збірну Туреччини (2006–2017) провів 100 матчів і забив 16 мʼячів. Учасник чемпіонату Європи – 2008 (3-тє місце) та чемпіонату Європи – 2016. У вересні 2022 року оголосив про завершення кар’єри футболіста.



Шлях тренера розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.