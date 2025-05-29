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Півзахисник Металіста 1925 прокоментував підготовку до Лівого Берега.

Харківський Металіст 1925 зіграє в перехідних матчах української Прем’єр-ліги проти київського Лівого Берега.

Півзахисник "жовто-синіх" Владлен Юрченко напередодні гри розповів про настрій усередині колективу.

"Настрій максимально бойовий. Ми всі розуміємо, що не виконали основне завдання — прямий вихід до Прем’єр-ліги. Так, у нас хороший склад, сильна підтримка від уболівальників та клубу, але в чемпіонаті не вистачило стабільності. Тепер маємо ще один шанс — і зробимо все, щоб ним скористатись.

Це був дуже неприємний сезон. Ми знали, що все ще в наших руках, але не досягли потрібного результату. Зараз ми багато говоримо всередині команди, розбираємо помилки, робимо висновки. І найголовніше — тримаємось разом. У такі моменти проявляється справжній характер.

Ми відчуваємо цю відповідальність. Уболівальники були з нами весь сезон, і ми хочемо реабілітуватись перед ними. Показати, що нам не байдуже. Ці два матчі — це шанс для всіх нас. Для клубу, для Харкова, для гравців, для фанів, які заслуговують бачити Металіст 1925 серед найкращих.

Лівий Берег? Це команда з Прем’єр-ліги, і ми ставимось до них з повагою. Але, звісно, ми не боїмось. Вони гідно виступали в Прем’єр-Лізі протягом сезону, але на фініші чогось не вистачило, щоб убезпечити себе.

Ми готуємось серйозно, вивчаємо суперника, працюємо над кожною дрібницею. А ще нагода виправитись ще й за минулорічний перехідний турнір. Ми готові до боротьби зараз.

Безумовно. Для нас це — фінал сезону. Ми налаштовуємось дуже серйозно. Це шанс сказати останнє слово в цьому сезоні. І ми хочемо, щоб воно було гучним.

Так, часу обмаль. Лише в суботу ми грали останній тур чемпіонату, і одразу почали готуватись до стикових матчів. Зараз найголовніше — правильно відновитися фізично і підійти до цих ігор в оптимальному стані. Але не менш важливо — налаштуватися ментально. Маємо залишити позаду розчарування і сфокусуватись на тому, що ще можемо виправити ситуацію. У нас є два матчі, аби довести, що ми гідні Прем’єр-ліги", — заявив український виконавець.

Матч Лівий Берег — Металіст 1925 відбудеться 29 травня, о 18:00.