Україна
29 травня 2025, 19:59
Металіст 1925 обіграв Лівий Берег у першій частині дуелі
Харків'яни забили наприкінці першого тайму, а другу половину просиділи біля власних воріт.
Лівий Берег — Металіст 1925, фото УПЛ
29 травня 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лівий Берег — Металіст 1925 0:1
Гол: Арі, 38
Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Сіднней — Дедух, Косовський (Приходько, 79) — Шастал (Галас, 70), Дієго (Синиця, 46), М. Когут (Войцеховський, 64) — Різник (Сухоручко, 46).
Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець (Чорноморець, 57) — Юрченко (Литвиненко, 74), Мафвента, Калітвінцев (Чурко, 64) — Арі, Мба (Бугай, 74), Рашиця (Гаджиєв, 74).
Попередження: Сіднней, Галас, Банада — Арі, Варакута