Україна

Український захисник посідає 37 місце у списку.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко потрапив до топ-100 кандидатів на премію Golden Boy-2025. Про це повідомляє Tuttosport.

19-річний українець посідає 37 місце у списку. Цього сезону Тарас провів 39 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Лідирує у рейтингу вінгер Барселони Ламін Ямал, за яким у трійці найкращих розташувалися Пау Кубарсі (Барселона) та Дезіре Дуе (ПСЖ).

Нагадаємо, минулого року до списку на премію Golden Boy потрапили двоє українців — Богдан Слюбик та Євген Пастух, проте до числа фіналістів вони не пробилися.