Український захисник посідає 37 місце у списку.
Тарас Михавко, ФК Динамо Київ
30 травня 2025, 11:27
Захисник київського Динамо Тарас Михавко потрапив до топ-100 кандидатів на премію Golden Boy-2025. Про це повідомляє Tuttosport.
19-річний українець посідає 37 місце у списку. Цього сезону Тарас провів 39 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.
Лідирує у рейтингу вінгер Барселони Ламін Ямал, за яким у трійці найкращих розташувалися Пау Кубарсі (Барселона) та Дезіре Дуе (ПСЖ).
Нагадаємо, минулого року до списку на премію Golden Boy потрапили двоє українців — Богдан Слюбик та Євген Пастух, проте до числа фіналістів вони не пробилися.