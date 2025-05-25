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Тарас Михавко поділився своїми думками після завоювання чемпіонського титулу в УПЛ.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував завойоване чемпіонство за підсумками сезону в УПЛ, який завершився нічийним результатом з Колосом (1:1).

"Звичайно, для мене ця медаль дуже багато коштує. Так, я провів багато матчів, але в першу чергу хочу подякувати тренерському штабу за те, що довіряли мені.

Були моменти, коли я припускався багатьох помилок, результативних, з автоголами, були прикрі моменти. Але, звичайно, я завжди налаштовувався психологічно, і такі моменти мене не зламали. Я знав, що буде краще – і прийшли до такої мети, як чемпіонство.

Тому хочеться зіграти якомога більше ігор за такий клуб, як Динамо, і хочеться, звичайно, пограти в Лізі чемпіонів. Я робитиму все від себе залежне, щоб грати і щоб ми там були всі разом. Тому тільки будемо працювати, на тому не будемо зупинятися", — сказав Михавко в інтерв'ю Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Колос.