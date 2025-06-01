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Стали відомі стартові склади команд для перехідного матчу-відповіді Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Кудрівка.

Полтавська Ворскла та Кудрівка зіграють перехідний матч-відповідь на стадіоні ім. О. Бутовського в Полтаві на тлі перемоги "зелено-білих" у першій грі (2:1).

Юрій Максимов, у порівнянні з попередньою грою, використав із перших хвилин Малиша в центрі оборони.

Василь Баранов, у свою чергу, залучив до стартового складу Мачелюка та Сердюка в захисті, тоді як Вечурко гратиме в опорній зоні, а Литовченко розташується під нападником.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Малиш, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач, Салабай — Ндукве.

Запасні: Ющишин, Островський, Є. Пасіч, Сердюк, Кулаковський, Ієде.



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Потімков, Сердюк, Мельничук — Вечурко, Думанюк — Козак, Литовченко, Рогозинський — Лєгостаєв.

Запасні: Зайченко, Льопка, Мамросенко, Шершень, Гагун, Мельниченко, Тузенко, Сторчоус, Євтушенко, Андрущенко, Світюха, Тепляков.



Гра Ворскла — Кудрівка почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.