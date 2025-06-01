Україна

Кудрівка сенсаційно в серії пенальті декласувала Ворсклу

Представники першої ліги перемогли на полі суперників, після чого долю одного з двох місць в УПЛ було вирішено в овертаймі та серії пенальті.

Ворскла — Кудрівка, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Кудрівка 0:1 (перший матч – 2:1) (3:4 — пен.)

Гол: Литовченко, 9



Ворскла: Ісенко — Пердута, Малиш, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін (Є. Пасіч, 74) — Кане, Кулач (Ієде, 61), Салабай — Ндукве.



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Потімков, Сердюк, Мельничук — Вечурко (Шершень, 91), Думанюк — Козак (Андрущенко, 70), Литовченко (Сторчоус, 42), Рогозинський (Світюха, 70, Тузенко, 91) — Лєгостаєв.



Попередження: Малиш, Кане, Бацула, Скляр — Сторчоус