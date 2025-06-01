Україна

Металіст 1925 знову обіграв Лівий Берег та повернувся до УПЛ

Команди Віталія Первака вистачило лише на рік в "елітному" дивізіоні, як і терпіння харків'ян у Першій лізі.

Металіст 1925 — Лівий Берег, фото ФК Металіст 1925

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст 1925 — Лівий Берег 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Калітвінцев, 90



Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець — Юрченко (Калітвінцев, 62), Мафвента, Литвиненко (Імереков, 90+3) — Арі (Гаджиєв, 61), Мба (Бугай, 78), Рашиця.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Дедух, Приходько (Галас, 72) — Войцеховський (М. Когут, 59), Шастал (Кобзар, 59), Синиця (Гереш, 86) — Сухоручко (І. Когут, 86).



Попередження: Калітвінцев — Якимів