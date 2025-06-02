Україна

Плеймейкер луганського клубу дав оцінку завершеній кампанії УПЛ.

Атакувальний півзахисник луганської Зорі Петар Мічин підбив підсумки сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

Гравець назвав завершену кампанію "звичайною", поділившись, що саме завадило "чорно-білим" досягнути більшого в чемпіонаті України.

"Якщо чесно — для нас це був звичайний сезон. Хотілося б краще. В цілому — це не був провальний сезон. Всі розуміють: і керівництво, і тренерський штаб, і персонал й ми самі, що треба всім разом зробити так, щоб наступний сезон був кращим.

Мали змогу бути вище. Розуміємо — середина таблиці, це не є досягнення. Гра проти Полісся, наприклад, показала, що вони не краще за нас. Ми програли через міні-деталі. Повторюся, Карпати, Полісся й Кривбас, на мою думку, не кращі за нас.

Не було стабільності в грі. 2-3 видавали топ матчі, а потім провал. Багато очок втратили в поєдинках, де неможна було їх втрачати. Так, забрали очки в Динамо та Шахтаря, а потім програли командам, яким неможна було програвати.

На початку сезону я не грав. Був інший тренер. Коли Младен [Бартулович] став головним тренером, я почав грати часто. Грав практично завжди. Младен дав мені впевненості в собі, свободу в діях. Просто повірив в мене. Я грав за команду і радий, що допомагав перемагати.

Чого не вистачило в боротьбі за єврокубки? Стабільності, перш за все. Все в команді було гарно, тренувалися, старалися. Але в грі проти Вересу, наприклад, 10-та хвилина а вже 0:2. Складно повернутися в гру. Теж саме було в матчі проти Колосу. Втратили очки в цих матчах. В фізичному плані та в атмосфері все було нормально, але інколи не входили в гру, а потім було пізно. Це не каже про те, що ми не хотіли, просто так ставалося. Будемо це якось виправляти. Тренерський штаб допоможе нам в цьому.

Оцінка сезону в моєму виконанні? Особистим сезоном задоволений. Я ставив перед початком чемпіонату завдання — забити 10 м'ячів та віддати 5 гольових передач. Трохи не вистачило. Але в цілому, я задоволений особистими досягненнями. Сподіваюсь, що наступний сезон буде краще і для мене і для команди в цілому", — цитує Мічина офіційний сайт луганської Зорі.

На рахунку 26-річного серба дев'ять голів і три асисти в 31-му матчі всіх турнірів уже завершеної кампанії. Його результативні дії допомогли "чорно-білим" фінішувати сьомими в турнірній таблиці УПЛ, набравши 40 очок. Із Кубка України Зоря вилетіла на стадії 1/8 фіналу.