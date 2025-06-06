Україна

Український плеймейкер висловився про зустріч із українською діаспорою в Торонто.

Національна збірна України зараз перебуває у Торонто та готується до товариського турніру, проводячи при цьому різноманітні медійні активності з української діаспорою в Канаді.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" та донецького Шахтаря Георгій Судаков поділився емоціями від зустрічі з українцями, які через російську агресію або радянські утиски знайшли свій притулок у Канаді.

"Зустріч із нашими в Канаді — більше, ніж просто подія. Це про зв’язок, який не переривається ні війною, ні відстанню.

Мали нагоду поспілкуватися з українською діаспорою в Торонто під час виставки "Український футбол: Гра триває".

Дякуємо, що вболіваєте, пам’ятаєте і завжди поруч. Разом сильніші", — написав Георгій Судаков у своєму Instagram.

Нагадаємо, матч Канада — Україна відбудеться у суботу, 7 червня, о 22:30 за Києвом. Такі ж заходи відбудуться напередодні матчу з Новою Зеландією, що відбудеться 11 червня, о 00:00 за київським часом.