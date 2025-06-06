Україна

Український центрбек висловився про зустріч із українською діаспорою в Торонто.

Національна збірна України зараз перебуває у Торонто та готується до товариського турніру, проводячи при цьому різноманітні медійні активності з української діаспорою в Канаді.

Центральний захисник "синьо-жовтих" та донецького Шахтаря Микола Матвієнко поділився емоціями від зустрічі з українцями, які через російську агресію або радянські утиски знайшли свій притулок у Канаді.

"Бути з українцями — навіть за океаном.Сьогодні в Торонто відбулася зустріч з нашими неймовірними людьми під час виставки «Український футбол: Гра триває».

Це велика честь — привозити частинку України до тих, хто серцем залишився з нею. Дякуємо за тепло, підтримку і віру», — написав Матвієнко в Instagram.

Нагадаємо, матч Канада — Україна відбудеться у суботу, 7 червня, о 22:30 за Києвом. Такі ж заходи відбудуться напередодні матчу з Новою Зеландією, що відбудеться 11 червня, о 00:00 за київським часом.