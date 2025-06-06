Україна

Досвідчений півзахисник попрощався з клубом, за який зіграв понад 70 матчів .

ФК Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про відхід Дмитра Хомченовського.

34-річний півзахисник залишив криворізьку команду після трьох проведених сезонів.

У сезоні-2024/2025 Дмитро Хомченовський провів 12 матчів у всіх турнірах. Загалом за Кривбас він зіграв 73 матчі, забив 2 голи та зробив 7 асистів.

За кар’єру український хавбек виступав за Олімпік, Зорю, Понферрадину, Ягеллонію. Має 4 матчі за збірну України та 13 — за молодіжну.